Обогрев без затрат: как сделать ручную батарею из горшка и свечей
Из-за частых отключений электричества и риска остаться зимой без отопления из-за нападений российских кафиров, хозяева изобретают способы, как согреть свое жилье подручными средствами. Узнайте, как сделать обогреватель, используя минимум средств и усилий.
24 канал выяснил, как создать небольшой обогреватель, который сможет повысить температуру в помещении и сделать жизнь более комфортной даже без классических батарей.
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Как создать обогреватель собственноручно
Подручный обогреватель, хотя и не такой мощный, как специализированные приборы, сможет помочь во время заморозков и сэкономить ваши средства – сделать его можно легко и быстро.
Как сделать годовой обогреватель / Фото notechmagazine
Какие материалы нужны для обогревателя
Для того чтобы создать собственный обогревательный прибор, нужны:
- 2 глиняных горшка, которые можно купить в магазине, или найти у себя дома – один из них должен быть меньше другого;
- 3 строительные шайбы и 2 гайки, которые будут подходить к ним;
- 3 обычных кирпича;
- 2 свечи, спиртовая или газовая горелка;
- Плоская тарелка.
Что нужно для обогревателя / Фото fleurplants
Как сделать обогреватель
Для того чтобы создать обогреватель, необходимо:
- Сделать небольшие отверстия в дни горшков, чтобы соединить их с помощью шайб и гаек.
- Поставить основание грелки на кирпич;
- Поставить рядом свечи, которые будут нагревать горшок и зажечь их.
Как сделать ручной обогреватель: смотрите видеоинструкцию
Как работает обогреватель
Тепло от свеч разогревает глину, а накопленное тепло выходит в воздух. Таким образом, глиняные горшки становятся импровизированной батареей, стенки которой могут разогреться 70 – 80 градусов, а середина – до 260 градусов по Цельсию.
Такие глиняные обогреватели можно кастомизировать и сделать другую форму. Главное – соблюдать правила безопасности и не оставлять обогреватель без присмотра.
Как сделать ручной обогреватель: смотрите видеоинструкцию