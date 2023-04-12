Пасхальные композиции для праздничного стола: 10 идей, которые можно повторить дома

Писанки являются одним из самых важных символов пасхальных праздников. Каждый год у хозяек часто возникает вопрос, как сделать их по-новому и интересно. Мы подобрали лучшие композиции из писанок, которые понравятся каждому.

Писанки – это один из видов пасхальных яиц, украшенных традиционными символами, которые наносят красителями или воском. Писанка – символ Пасхи и означает начало жизни. 24 Канал подобрал красивые композиции с писанками, которые станут отличным декором к празднику.

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1. Избушки с зеленью, цветами и птичками



Пасхальная композиция 1 / Фото Pinterest

2. Ваза с тюльпанами, гиацинтами и яйцами.



Композиция 2 / Фото Pinterest

3. Птички на кусках дерева



Композиция 3 / Фото Pinterest

4. Пасхальный венок



Композиция 4 / Фото Idei dekoru

5. Ваза со скорлупой яиц и цветами



Композиция 5 / Фото Pinterest

6. Композиция из перепелиных яиц, цветов и свечи



Композиция 6 / Фото Pinterest

7. Свечи, цветы и яйца на подставке



Композиция 7 / Фото Pinterest

8. Венчик с подсвечником и яйцами



Композиция 8 / Фото Pinterest

9. Вазон с яйцами и цветами



Композиция 9 / Фото Pexe

10. Пасхальное дерево



Композиция 10 / Фото Pinterest