Пасхальные композиции для праздничного стола: 10 идей, которые можно повторить дома
12 апреля 2023, 10:00Читати новину українською
Писанки являются одним из самых важных символов пасхальных праздников. Каждый год у хозяек часто возникает вопрос, как сделать их по-новому и интересно. Мы подобрали лучшие композиции из писанок, которые понравятся каждому.
Писанки – это один из видов пасхальных яиц, украшенных традиционными символами, которые наносят красителями или воском. Писанка – символ Пасхи и означает начало жизни. 24 Канал подобрал красивые композиции с писанками, которые станут отличным декором к празднику.
Это интересно Бриллиантовые писанки в вине на Пасху: как повторить тренд тиктока дома
1. Избушки с зеленью, цветами и птичками
Пасхальная композиция 1 / Фото Pinterest
2. Ваза с тюльпанами, гиацинтами и яйцами.
3. Птички на кусках дерева
4. Пасхальный венок
Композиция 4 / Фото Idei dekoru
5. Ваза со скорлупой яиц и цветами
6. Композиция из перепелиных яиц, цветов и свечи