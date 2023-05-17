Будем собирать ведрами: как сажать огурцы, чтобы был хороший урожай

Полакомиться свежими овощами из огорода любит каждый. В частности, огурцами. В выращивании этих овощей нет ничего сложного. Нужно узнать, как правильно сажать огурцы.

Свежие огурчики из огорода – приятная вкуснятина. Но чтобы иметь хороший урожай, нужно учесть разные моменты. Как правильно сажать огурцы на огороде – подскажет 24 Канал.

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Как сажать огурцы

Вот несколько шагов, которые помогут вам начать:

Соответствующее место для огурцов играет не последнюю роль в успешном выращивании. Им нужно хорошо освещенное место с открытым солнечным пространством. Следует обратить внимание на такие факторы, как хорошо дренированная почва и защита от сильных ветров.

Далее занимаемся подготовкой земли . Раскопайте почву на глубину примерно 15-20 сантиметров и добавьте компост или перепревший навоз для улучшения плодородия.

Обработка семян имеет свое значение. Перед посадкой нужно отобрать плохие семена. Для этого погружаем семена в слабосоленый раствор на 10 минут. Крепкие семена опустятся на дно, а плохие – всплывут.

Сажаем семена или рассаду. Посев нужно производить, когда температура поднялась до +16-+18. Можно высаживать огурцы из семян или использовать рассаду. Если из семян, делаем небольшие ямки в земле и высаживаем их на глубину 2 сантиметра. Если сажайте огурцы из рассады, то делаем неглубокие отверстия в земле и кладем туда рассаду.



Садим огурцы из рассады / Фото Школа Жизни