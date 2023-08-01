На них можно положиться: 3 наиболее ответственных знака зодиака

Не все люди выполняют обещания и заканчивают начатое до конца. Часть боится взять на себя ответственность. Однако это точно не об этих трех знаках зодиака.

Самыми ответственными являются Водолеи, Козероги и Девы. Об этом пишет 24 Канал.

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Водолей

Если нужно срочно выполнить сверхважную задачу, обратитесь к Водолею. Представители этого знака зодиака гиперответственны. Они выполнят все наилучшим образом.

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Козерог

Рожденные под этим знаком в основном трудоголики. Кроме того, они проявляют свою ответственность буквально во всех областях жизни.

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Дева

Девы умны, инициативны и щепетильны. Они не боятся брать на себя ответственность.

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