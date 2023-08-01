Самыми ответственными являются Водолеи, Козероги и Девы. Об этом пишет 24 Канал.
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Водолей
Если нужно срочно выполнить сверхважную задачу, обратитесь к Водолею. Представители этого знака зодиака гиперответственны. Они выполнят все наилучшим образом.
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Козерог
Рожденные под этим знаком в основном трудоголики. Кроме того, они проявляют свою ответственность буквально во всех областях жизни.
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Дева
Девы умны, инициативны и щепетильны. Они не боятся брать на себя ответственность.
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