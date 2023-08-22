Красивые королевские имена для мальчиков: развернутый список

Все, что касается королевских семей, всегда окутано шлейфом таинственности и изысканности. Люди с восхищением наблюдают за их жизнью. А как насчет королевских имен?

Имена в аристократических династиях передаются из рода в род. Это особая процедура. Вообще все, что принадлежит королям и царям, вызывает любопытство и восхищение. Рассмотрим популярные имена аристократического происхождения для мужчин.

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Аристократические мужские имена: список

Гарольд – совсем нетипичное имя, которое могут знать не все. Английской династией Кнютлингов в течение 5 лет правил Гарольд I. Его звали "Заячья лапа". В течение 1035-1040 годов правления Гарольда не наблюдалось никаких бунтов или массовых недовольств. Не было тогда и оппозиции.

– совсем нетипичное имя, которое могут знать не все. Английской династией Кнютлингов в течение 5 лет правил Гарольд I. Его звали "Заячья лапа". В течение 1035-1040 годов правления Гарольда не наблюдалось никаких бунтов или массовых недовольств. Не было тогда и оппозиции. Генрих – тоже интересное и не совсем привычное для нас имя. Генрих VI был третьим и последним королем из династии Ланкастеров. Он взошел на трон в 1431 году, когда был ребенком. В правлении ему помогали родственники, а именно дядя. Женщиной Генриха была Маргарита Анжуйская, из-за которой разгорелся гражданский конфликт на 30 лет. Маргарита истребила старую аристократию.



Генрих VI / Фото "Этот день в истории"

Георг – имя крайне небанальное и не для всех. Впервые представил Ганноверскую династию в Великобритании именно Георг I в 1714 году. Он много не вкладывался в дела государства, поэтому власть передали Кабинету Министров. Говорили, что Георг был не очень образованной персоной.

А вот другие красивые и элегантные мужские имена, которые носили английские короли:

Реджинальд;

Ричард;

Стефан;

Уильям;

Эгберт;

Эдмунд;

Эдуард;

Эндрю;

Этельвольф;

Этельстан;

Яков.

В тех странах, где правили короли, была своя мода на имена. В частности, во Франции популярными аристократическими именами для мужчин были Гуго, Иван, Карл, Луи-Филипп, Людовик, Рауль, Франциск. А вот в датском королевстве мужскую знать называли Винсент, Вольдемар, Кристиан, Свен, Уильям.