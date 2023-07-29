Вспыльчивые и агрессивные: 2 знака зодиака, которые больше всего сердятся и кричат

Далеко не все люди могут контролировать себя и сдерживать собственные эмоции. Нередко они сердятся и кричат.

Среди других знаков более склонны к гневу Овны и Скорпионы. Астрологи объяснили, почему именно, передает 24 Канал.

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Овен

Стихия этого знака – огонь. Овен может быстро вспыхнуть. Он импульсивен и прямой. Свои эмоции нередко могут выражать именно из-за крика. В гневе может наговорить слишком много лишнего. В то же время астрологи отмечают, что этот знак довольно быстро успокаивается.

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Скорпион

Астрологи отмечают, что это самый опасный знак. Ему присуща агрессивность, резкость и воинственность. У Скорпиона взрывной характер, поэтому он очень быстро может потерять контроль над собой.

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