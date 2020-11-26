Звездная чета Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса строит музыкальную карьеру в украинском шоу-бизе отдельно. Однако певец не исключает того, что все же споет в дуэте с любимой. Какой будет эта песня, узнавайте на LifeStyle 24.

После громкой 10-летней карьеры в составе группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева начала сольный путь и выпустила первую песню Gorit. Муж певицы Владимир Дантес также вернулся к музыке после длительной паузы и активно выпускает новые хиты. Для программы "Звездный путь" он признался, стоит ли ждать поклонникам дуэта с женой.

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Дуэт Нади Дорофеевой и Дантеса

Владимир Дантес признался, что за годы на сцене у него не было дуэтов ни с одним из коллег. Подобных коллабораций не предлагает ни он, ни другие артисты. Похоже, идею спеть дуэтом мужчина обсуждал лишь с женой Надей Дорофеевой. Поэтому, по его словам, "дуэт, наверное, будет когда-то".

Однако к подобным экспериментам Дантес относится не слишком охотно. Он отмечает, что паре нравится отделять работу от личной жизни. Однако, когда они с любимой все же осмелятся спеть вместе, публика будет поражена "сладостью" общего хита супругов.

Нам так классно не смешивать работу с личной жизнью. Мы везде и так вместе. Мы очень публичные, и еще и петь вместе – мне кажется, это будет самая сладкая песня в мире, а я не хочу, чтобы ваши попы слиплись,

– заявил Владимир Дантес.

Напомним, что артист поддерживает все начинания звездной жены и во всеуслышание восхищается ее успехами. Он неоднократно называл Надю Дорофееву главным мотиватором в своей жизни, поэтому, возможно, именно певица вдохновит мужа на творческий дуэт.