В четверг, 19 ноября, Надя Дорофеева заявила о начале сольного пути под псевдонимом ДОРОФЕЕВОЙ. С началом новой карьеры ее поздравили коллеги Мотаник, Вера Брежнева и Потап. Собственное отношение к громкому старту жены высказал и Владимир Дантес.

После 10-летней карьеры в составе группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева решила запустить сольный проект ДОРОФЕЕВОЙ. По случаю выхода первого хита Gorit она устроила шумную домашнюю вечеринку, на которую пригласила Монатика, Веру Брежневу, Потапа и Ирину Горовую. Однако начинания певицы поддерживают не только звездные коллеги, но и муж Владимир Дантес. В инстаграм-профиле он высказался о новом карьерном этапе любимой.

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Артист подчеркнул, что Надя Дорофеева с нетерпением ждала выхода первого сольного хита, поэтому в вечер премьеры звезду переполняли эмоции. Сам же мужчина безумно гордится успехами красавицы-жены и всегда вдохновляется ею.

Надя мой самый главный мотиватор в жизни. Так, как она работает, не работает никто. Она горит музыкой, сценой, людьми! Это ее личный наркотик. Со стартом твоей карьеры! Ты достойна всех аплодисментов мира! Я счастлив быть всегда рядом с тобой,

– тронул признанием Дантес.

Такие слова растрогали Надю Дорофееву. "Вова, ну что ж ты мне разбиваешь сердце. Спасибо тебе. Люблю", – написала в комментариях певица.

Клип на первую сольную песню Нади Дорофеевой Gorit смотрите здесь.