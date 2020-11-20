Экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева после распада группы быстро начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. С выходом первого сольного хита Gorit звезду поздравили звездные коллеги Монатик и Вера Брежнева, которых певица пригласила на шумную вечеринку по случаю премьеры.

Одна из самых популярных молодежных групп Украины "Время и Стекло" распалась на пике карьеры. Однако ее участники Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) и Надя Дорофеева не уходят со сцены, а работают над собственными проектами. Если артист уже давно занимается музыкой в ​​составе коллектива Mozgi, то исполнительница только в четверг, 19 ноября, грандиозно заявила о старте сольной карьеры. Выход первого хита DOROFEEVA отпраздновала вечеринкой, которую для звездных друзей устроила дома. Об этом пишет JetSetter.

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Вечеринка Нади Дорофеевой по случаю выхода первого сольного хита

Так, супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес собрали близких в собственном роскошном загородном имении. На вечеринку, стилизованную под клип на хит Gorit, пара пригласила Потапа, который совместно с артисткой работал над текстом песни, Ирину Горову, которая остается продюсером звезды, и знаменитых коллег и лучших друзей в шоу-бизнесе – Монатика и Веру Брежневу и других. Вместе с DOROFEEVA они разделили восторг от долгожданной премьеры. Однако мероприятие не было частным, ведь его транслировали в соцсетях звезды, поэтому гости постоянно находились под прицелом камер.

Стоит добавить, что в прямом эфире звезду поздравили коллеги Позитив, который не явился на вечеринку лично, Иван Дорн и российский рэпер Мот с женой.

Безумно счастлива разделить с вами этот момент – запуск моего сольного проекта DOROFEEVA. Первый шаг, к которому меня вел долгий путь. Благодарна каждому, кто разделил эти первые эмоции со мной. С такой поддержкой, которую я от вас чувствую, стартовать не страшно,

– призналась певица.

Для важного вечера Надя Дорофеева подобрала дерзкий образ. На ней короткий черный топ с обнаженными плечами и принтом и облегающие кожаные брюки с высокой талией. Она соединила look с многочисленными серьгами и цепочкой на шее, а волосы собрала в два хвоста, добавив пряди шоколадного оттенка.



Надя Дорофеева на вечеринке / Фото JetSetter

Фото и видео с вечеринки Нади Дорофеевой



Вечеринка Нади Дорофеевой / Фото JetSetter



Вечеринка Нади Дорофеевой / Фото JetSetter



Вечеринка Нади Дорофеевой / Фото JetSetter