С Монатиком и Брежневой: Дорофеева устроила вечеринку по случаю выхода первого сольного хита
Экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева после распада группы быстро начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. С выходом первого сольного хита Gorit звезду поздравили звездные коллеги Монатик и Вера Брежнева, которых певица пригласила на шумную вечеринку по случаю премьеры.
Одна из самых популярных молодежных групп Украины "Время и Стекло" распалась на пике карьеры. Однако ее участники Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) и Надя Дорофеева не уходят со сцены, а работают над собственными проектами. Если артист уже давно занимается музыкой в составе коллектива Mozgi, то исполнительница только в четверг, 19 ноября, грандиозно заявила о старте сольной карьеры. Выход первого хита DOROFEEVA отпраздновала вечеринкой, которую для звездных друзей устроила дома. Об этом пишет JetSetter.
Важно! Надя Дорофеева представила первую сольную песню и клип: горячее видео
Вечеринка Нади Дорофеевой по случаю выхода первого сольного хита
Так, супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес собрали близких в собственном роскошном загородном имении. На вечеринку, стилизованную под клип на хит Gorit, пара пригласила Потапа, который совместно с артисткой работал над текстом песни, Ирину Горову, которая остается продюсером звезды, и знаменитых коллег и лучших друзей в шоу-бизнесе – Монатика и Веру Брежневу и других. Вместе с DOROFEEVA они разделили восторг от долгожданной премьеры. Однако мероприятие не было частным, ведь его транслировали в соцсетях звезды, поэтому гости постоянно находились под прицелом камер.
Стоит добавить, что в прямом эфире звезду поздравили коллеги Позитив, который не явился на вечеринку лично, Иван Дорн и российский рэпер Мот с женой.
Безумно счастлива разделить с вами этот момент – запуск моего сольного проекта DOROFEEVA. Первый шаг, к которому меня вел долгий путь. Благодарна каждому, кто разделил эти первые эмоции со мной. С такой поддержкой, которую я от вас чувствую, стартовать не страшно,
– призналась певица.
Для важного вечера Надя Дорофеева подобрала дерзкий образ. На ней короткий черный топ с обнаженными плечами и принтом и облегающие кожаные брюки с высокой талией. Она соединила look с многочисленными серьгами и цепочкой на шее, а волосы собрала в два хвоста, добавив пряди шоколадного оттенка.
Надя Дорофеева на вечеринке / Фото JetSetter
Фото и видео с вечеринки Нади Дорофеевой
Вечеринка Нади Дорофеевой / Фото JetSetter
Вечеринка Нади Дорофеевой / Фото JetSetter
Вечеринка Нади Дорофеевой / Фото JetSetter
Вечеринка Нади Дорофеевой / Фото JetSetter
Поделиться новостью