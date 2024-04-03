Пришло к нам еще со времен казачества: самая популярная фамилия в Украине

Некоторые фамилии в Украине можно услышать особенно часто. Они встречаются на каждом шагу, в разных уголках нашего государства. Речь идет, в частности, и о фамилии Мельник. Ее носителей насчитывается 107878.

Такое родовое имя наиболее распространено в Киеве. Также есть в Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровский, Ровенской и Одесской областях.

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Фамилия Мельник – самая популярная в Украине

Украинская фамилия Мельник – одна из старейших. Ее даже можно найти в казацких реестрах, владельцев, в частности, было 7. Также упоминается среди руководства УССР, депутатов Верховной Рады, старшины Гетманщины, киевского мещанства, православного духовенства, репрессированных и еврейства. Люди, которые имели эту фамилию, жили во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, Голодомора и Холокоста.

Самая распространенная фамилия в Украине / Фото Canva

Какая одна из самых длинных украинских фамилий

Владельцем одной из самых длинных украинских фамилий является житель Тернополя. В 2019 году его паспортные данные были такими: Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко. Однако мужчина постоянно экспериментирует.

Впервые свою фамилию и имя тернополянин изменил в 24 года. Оно состоит из 50 символов, поскольку это максимум. Мужчина придумал такие личные данные с помощью Википедии. Однако друзья используют сокращенную форму, когда обращаются к нему: Броник или Бронивогневладислав.