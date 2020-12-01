До начала музыкальной карьеры и мирового признания Джамала жила в Крыму и помогала родителям с семейным бизнесом. В семейном кафе она мыла посуду. Именно такой была первая работа звезды.

Джамала любит делиться с поклонниками интересными историями из своего детства и юности. Новое сообщение в инстаграм звезда посвятила теме первой работы. Она откровенно рассказала, как получала первые собственные деньги на развлечения и увлечения.

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Первая работа Джамалы

Артистка отмечает, что ее с сестрой родители приучали к ответственности и труду с самого детства. Девушки пололи траву, убирали в доме, собирали виноградные листья, пасли баранов. В доме младшая Джамала была "главной по посуде". Несмотря на большую семью и не лучшие условия жизни, ей приходилось несладко.

"У меня же бывали дни, когда я мыла 150 и более тарелок за день, столько же вилок, ложек, несколько сковородок, кастрюль, казан для плова. Горячей воды не было. Только кран с холодной водой и моющие средства", – вспомнила певица.

Впоследствии Джамала получила первую работу – мыла посуду в семейном кафе. Она работала каждое лето, перемывая "страшную силу" кухонной утвари. Таким образом девочка зарабатывала на обувь, одежду, диски и билеты на концерты.

Рукам было больно от воды и моющих средств, они были в трещинах. Я плакала, но продолжала мыть, а родители подбадривали и мотивировали, что я мою посуду лучше всего,

– поделилась Джамала.

Несмотря на слезы и боль, которые пережила в детстве, сейчас артистка гордится собой, ведь получила огромную школу жизни.



Джамала с родителями и сестрой / Фото из открытых источников