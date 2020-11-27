Певица Джамала активно ведет свой блог в инстаграме и часто делится с поклонниками стильными образами, музыкальными премьерами, семейными кадрами или архивными воспоминаниями из детства.

В своем последнем сообщении в инстаграме знаменитость решила показать поклонникам, как она выглядела в 13 лет.

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"Мода модная. 13 лет и мой берег в Кучук-Озень. Вы говорите, глобальное потепление? А я помню, как в это время в школе у нас была физкультура на берегу моря и плавание наперегонки", – вспомнила Джамала.

Джамала показала фотографию из Крыма, на которой она улыбчиво позирует в фиолетовом свитшоте с белыми полосками и черных лосинах. Знаменитость предстала на кадре с рыжим оттенком волос, поэтому много подписчиков написали, что ее не узнать на детской фотографии.

"Глядя на фото – вообще не узнать", "На фото Джамала? Не узнал бы", "Я был летом на этом пирсе. Вас там многие помнят и любят", "Мода не изменилась. Стиль – супер", "Миленькое фото", – написали пользователи в инстаграме.