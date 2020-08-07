Шведская модель, одна из "ангелов" Victoria's Secret Эльза Хоск похвасталась безупречным летним нарядом, которым очаровала армию поклонников. Звезда не только показала вариант актуального аутфита, но и продемонстрировала стройную фигуру.

На личной инстаграм-странице манекенщица опубликовала фотографии, которые сделала в собственном роскошном поместье, Ельза позировала на красивом кожаном диване в ярком наряде.

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Модель предстала перед камерой в стильном костюме ярко-розового цвета, который состоял из широких брюк и удлиненного пиджака. Штаны знаменитость подкатила, чем добавила образу брутальности. А вот пиджак застегивался на одну пуговицу, что делало взгляд более сексуальным. Стоимость такого наряда от бренда Jacquemus составляет примерно 2 тысячи долларов. Соединила аутфит с белыми мюлями на каблуках.

Волосы Эльза уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в нежных оттенках. Особой атмосферы кадрам добавляло оригинальное яркое зеркало. Хоск, как всегда, выглядела великолепно и вызывала восхищение у более 6-миллионной аудитории подписчиков, которые в комментариях оставляют комплименты.

Эльза Хоск в розовом костюме / Instagram / @hoskelsa

Эльза Хоск продемонстрировала безупречный летний образ / Instagram / @hoskelsa