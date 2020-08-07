Шведська модель, одна із "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк похизувалася бездоганним літнім вбранням, яким зачарувала армію шанувальників. Зірка не лише показала варіант актуального аутфіту, а й продемонструвала струнку фігуру.

На особистій інстаграм-сторінці манекенниця опублікувала світлини, які зробила у власному розкішному маєтку Ельза позувала на красивому шкіряному дивані у яскравому вбранні.

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Модель постала перед камерою у стильному костюмі яскраво-рожевого кольору, який складався із широких штанів та подовженого піджака. Штани знаменитість підкотила, чим додала образові брутальності. А от піджак застібався на один ґудзик, що робило look більш сексуальним. Вартість такого вбрання від бренду Jacquemus становить приблизно 2 тисячі доларів. Поєднала аутфіт із білими мюлями на підборах.

Волосся Ельза вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у ніжних відтінках. Особливої атмосфери кадрам додавало оригінальне яскраве дзеркало. Госк, як завжди, виглядала неперевершено і викликала захоплення у понад 6-мільйонною аудиторії підписників, які у коментарях залишають компліменти.



Ельза Госк у рожевому костюмі / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк продемонструвала бездоганний літній образ / Instagram / @hoskelsa