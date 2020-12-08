Жена украинского танцовщика Влада Ямы Лилиана очаровала красотой. Она показала вариант нежного образа, который идеально подойдет для празднования Нового года.

Совсем скоро модницы начнут поиски красивого наряда для новогодней ночи. Для многих иконами стиля являются знаменитые женщины, которые всегда знают, как подчеркнуть прелести своего тела. В частности, Лилиана Яма на личной странице в инстаграме опубликовала фотографию и показала отличный вариант праздничного образа.

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Стильный look Лилианы Ямы

Звездная жена устроила новогоднюю фотосессию в уютной студии. Она предстала перед камерой в сером вязаном свитере и нежно-розовой шелковой юбке. Такой аутфит Лилиана объединила с кроссовками серого цвета на высокой платформе.

Долгие роскошные волосы Яма уложила в легкие, едва заметные волны. На лице она сделала красивый макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Лилиана подчеркнула проницательный взгляд и очаровала невероятной красотой.



Нежный образ Лилианы Ямы / Instagram / @liliya_yama