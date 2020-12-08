Влад Яма очаровал сеть новогодней фотосессией с женой: романтический кадр
Популярный хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма устроил романтическую фотосессию с женой. Звездные супруги позировали возле красивой елки в праздничных образах.
Знаменитости уже находятся в ожидании праздников. Многие уже украсили дома, создали в них праздничную атмосферу. В частности, Влад Яма и его возлюбленная Лилиана устроили новогоднюю фотосессию. Звездная жена поделилась романтическим кадром на личной странице в инстаграме.
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Новогоднее фото Влада Ямы с женой
Влюбленные позировали в красивой новогодней фотостудии. Они предстали перед камерой возле елки, украшенной белыми и серыми шариками. Влад и Лилиана не стеснялись показывать искренние чувства и обнимали друг друга. Танцовщик закрыл глаза, а его жена с нежностью прижалась к нему.
Для фотосессии с любимым Лилиана выбрала серебристое платье с обнаженной спиной. Долгие роскошные волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала красивый макияж: веки накрасила коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.
Влад позировал рядом с Лилианой в коричневых брюках, жилетке и белой рубашке.
Новогодняя фотосессия Влада и Лилианы / Instagram / @liliya_yama
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