Тренды 2020: Рози Хантингтон-Уайтли показывает, как носить пальто осенью
Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых известных моделей, которая любит одеваться в классическом стиле. Такая одежда имеет безупречный пошив, прямые линии и фокусируется на простой элегантности.
Жена актера Джейсона Стэтхэма умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Модель хорошо разбирается в streetstyle и демонстрирует это на новых снимках.
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Знаменитость опубликовала в своем Инстаграме сдержанный и лаконичный образ, который ей изрядно к лицу. Рози предстала перед камерами в трендовом коричневом пальто.
Образ Рози Хантингтон-Уайтли
Для того, чтобы сделать образ еще элегантнее, звезда решила дополнить его черными цветами. Хантингтон-Уайтли известна своей любовью к моде, поэтому знает, как с помощью нескольких акцентов можно удачно совместить образ и создать его безупречным.
Модель надела черную водолазку, черные джинсы скинни, обувь с квадратным носком и небольшими каблуками. Блондинка дополнила образ черными солнцезащитными очками и сумкой Hermes. Свои волосы она распустила.
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
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