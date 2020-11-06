Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найвідоміших моделей, яка любить одягатися у класичному стилі. Такий одяг має бездоганне пошиття, прямі лінії та фокусується на простій елегантності.

Дружина актора Джейсона Стетхема вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках, але й у повсякденному житті. Модель добре розуміється у streetstyle і демонструє це на нових знімках.

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Знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі стриманий та лаконічний образ, який їй неабияк личить. Розі постала перед камерами у трендовому коричневому пальті.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Для того, щоб зробити образ ще елегантнішим, зірка вирішила доповнити його чорними кольорами. Гантінгтон-Вайтлі відома своєю любов’ю до моди, тож знає, як за допомогою декількох акцентів можна вдало поєднати образ та створити його бездоганним.

Модель одягнула чорну водолазку, чорні джинси скінні, взуття з квадратним носком та невеликих підборах.Білявка доповнила образ чорними сонцезахисними окулярами та сумкою Hermes своє волосся вона розпустила.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw