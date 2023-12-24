Светлый праздник уже на пороге: самые искренние поздравления с Рождеством в прозе и стихах

Самый светлый праздник зимы, Рождество, уже на пороге. Через несколько часов на небе появится первая звезда, которая известит о рождении Иисуса Христа, а люди соберутся за праздничным ужином и попробуют вкусную кутью.

Уже второе Рождество украинцы встречают во время полномасштабного вторжения, объявленного Россией 24 февраля 2022 года. Поэтому поблагодарим наших защитников и защитниц за то, что можем собраться в семейном кругу и отпраздновать этот светлый праздник.

Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

Редакция 24 Канала поздравляет всех украинцев с наступающим Рождеством. Верим, что совсем скоро будем праздновать новогодние и рождественские праздники под мирным небом. Пусть добро, согласие, любовь, свет и тепло согревают ваши сердца.

Публикуем подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и картинках, которые вы можете отправить родным людям: родственникам, друзьям и знакомым.

Поздравления с Рождеством в прозе и стихах

Поздравляю с самым светлым праздником – с Рождеством! Пусть в вашей семье царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучается в вашу дверь. Желаю богатства, гармонии, семейного уюта и благополучия! И пусть ангел рождественский защищает вашу семью!

***

Приближается светлый праздник Рождества. Поздравляем всех и желаем душевного равновесия, веры в доброе и светлое будущее. Ведь именно вера делает нас уверенными в себе и в благодати Божией. Христос родился! Славим его! С праздником!

Рождество 2023 / Фото Pinterest

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить вас щасливо вранці!

І принесе у вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов’ю

Та подарує вам здоров’я.

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

Рождество 2023 / Фото art-shop.com.ua

Рождество 2023 / Фото lux.fm

***

Счастливого Рождества, дорогой друг! Хочу от всего сердца пожелать тебе самого светлого счастья, крепкого здоровья, безмерной любви в сердце. Пусть каждый новый день дарит тебе яркие краски и пламенные эмоции! Пусть рождественская сказка подарит твоему дому тепло, уют и радость!

***

С Рождеством! Желаю мира твоему дому, твоему сердцу, твоей душе. Пусть яркая звезда ведет тебя по верному пути к благополучию, пусть в твоей жизни будет радость, любовь, надежда, вера и успех. Желаю семейного уюта, крепкого здоровья и благословения Бога на долгую счастливую жизнь.

***

Хай в році новім,

при святому Різдві,

всі мрії сповняються –

давні й нові.

Як тим пастирям,

хай вам ангел щоднини

приносить додому

приємні новини!

Царі, що ітимуть

Ісуса вітати,

хай вступлять з дарами

й до вашої хати!

Христос Рождається!

Рождество 2023 / Фото pruvitannja.com.ua

Когда Рождественская ночь засияет звездами, пусть ваше самое большое желание сбудется. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и собственного счастья! Пусть прошлое приходит только со светлыми воспоминаниями, а настоящее остается успешным и радостным!

***

Поздравляю с Рождеством! В этот светлый праздник хочу пожелать видеть только самое лучшее в мире и находить в людях добро. Дарите надежду близким, воплощайте свои мечты и искренне верьте и никогда не забывайте о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что есть, и наслаждаться каждым моментом жизни!