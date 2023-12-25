С Рождеством: самые красивые картинки-поздравления с праздником
25 декабря по новому церковному календарю украинцы отмечают Рождество, одно из самых главных христианских праздников. Этот день люди проводят в семейном кругу и с утра идут в церковь, а кто-то еще и обменивается подарками.
Иисус Христос родился в Вифлееме в семье Девы Мария и Иосифа. В ту ночь благую весть людям возвестила яркая звезда. Первыми в яслях маленького Иисуса увидели пастухи, которым хорошую новость сообщил ангел. Впоследствии они рассказали об этом и другим жителям.
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Редакция 24 Канала поздравляет всех украинцев с Рождеством. Желаем мира, победы, здоровья и счастья. По случаю праздника публикуем подборку картинок-поздравлений.
Христос родился! Славим Его!