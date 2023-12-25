Христос родился: подборка искренних поздравлений с Рождеством в прозе и стихах

Украинцы, поздравляем вас с Рождеством. Желаем никогда не терять веру в победу и светлое будущее. Пусть этот праздник согреет каждый украинский дом теплом.

Не забудьте поздравить родных и друзей с Рождеством. Проведите этот день вместе, в мире, согласии и спокойствии. Пусть ничто не испортит праздничное настроение.

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24 Канал подготовил трогательные поздравления с Рождеством в стихах и прозе. Сохраняйте нашу отличную подборку, чтобы поздравить теплыми словами близких людей.

Христос родился! Славим Его!

Поздравления с Рождеством в стихах

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!



Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

***

Сім’ю щиро вашу вітаю!

І в день цей зимовий бажаю

В здоров’ї, турботі й злагоді жити,

Не мати причин, щоб тужити,

Хай буде це свято казковим,

Вітаю з Різдвом Христовим!

Рождество в Украине / Фото maximum.fm

***

Різдво спустилося на землю,

І світить зірочка ясна.

Зима малює білим пензлем,

А на столі горить свіча.

Сердечно Вас з Різдвом вітаю!

Хай щастям повниться душа,

Хай Бог завжди допомагає,

Дарує справжні чудеса!

Любові, віри та надії,

Смирення, миру і тепла.

Хай збудуться важливі мрії,

Здорова буде вся сім’я!

Хай на столі буде багато,

І коляда нехай звучить.

Нехай в серцях панує свято,

Бо народився Божий син!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю!

Здоров’я, радощів бажаю.

Нехай Господь благословить

На кожен день, на кожну мить!

Живіть у щасті та достатку,

Добра та миру в вашу хатку.

Хай лише добрі будуть справи

Та благ не буде вам замало!

Рождество в Украине / Фото "ТСН"

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

Поздравления с Рождеством в прозе

Желаю на Рождество теплого пламени у камина, любви и уюта в домашней атмосфере, когда с пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных внушают веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!

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Поздравляем с Рождеством! В этот светлый праздник желаем мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

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С Рождеством! Хочу от всего сердца пожелать, чтобы дорога вела по верному пути, чтобы только любовь и тепло царили в вашем доме. Благополучия, процветания и душевной гармонии. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и никогда вас не покидает!

Рождество в Украине / Фото из открытых источников

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Христос родился! Славим Его! Пусть светлый праздник Рождества принесет мир и согласие в каждый дом. Пусть все невзгоды уйдут в небытие, а рядом всегда шагают счастье и любовь. Мирного и светлого Рождества!

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Поздравляем с Рождеством! Пусть ваш дом всегда наполняется теплом, радостью и уютом, чтобы раздавался веселый смех малышей, а Иисус с ангелами всегда оберегали вашу семью! Христос родился! Славим Его!