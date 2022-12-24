Рождество в Украине 2022: история и традиции празднования великого христианского у католиков

Рождество Христово является одним из важнейших христианских праздников. 25 декабря его отмечают не только последователи католичества и протестантизма, пользующиеся григорианским календарем, но и большая часть православных церквей. Об истории и традициях католического Рождества читайте в материале.

Хотя в Украине согласно юлианскому календарю самая распространенная дата Рождества Христова – это 7 января. Однако 18 октября 2022 Православная церковь Украины на заседании Священного Синода разрешила праздновать Рождество 25 декабря, отмечает 24 канал.

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История Рождества Христова

Рождество Христово – это праздник, посвященный важному событию в истории всего человечества. В этот день христиане вспоминают день рождения Иисуса Христа, пришедшего на эту землю, чтобы спасти людей от грехов и стать их Спасителем.

Верующие западного обряда начинают готовиться к празднику еще через месяц. Этот предрождественский период называется "Адвент", содержащий дни покаяния, исповеди и причастия. С 20 по 24 декабря продолжаются пять дней предпраздника, а с 26 по 31 – дни после праздника. В течение этого времени верующие готовят свою душу и тело к великому торжеству, а 24 декабря отмечают Сочельник, который является завершающим днем Рождественского поста.

Когда в Украине празднуют католическое Рождество / Фото Canva

Что касается восприятия Рождества для католиков и православных, то важное отличие заключается в том, что для католиков Рождество – это самый важный праздник в году, а для православных – Пасха. Также пост, предшествующий празднику, у православных значительно строже, чем у католиков.

есть то, что первые упоминания о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку нашей эры, а в 13 веке во времена Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в храмах ясли, в которых помещали фигурку маленького Иисуса. Впоследствии ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах.

Католическое Рождество в Украине – история, традиции и символы праздника / Фото Guideposts

Католическое Рождество – традиции и символы праздника

Ночью перед рассветом служат три литургии , ведь Рождество празднуют как рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в душе христианина (днем).

, ведь Рождество празднуют как рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в душе христианина (днем). Согласно традиции, в канун праздника в Сочельник 24 декабря, когда на небе сойдет первая звезда, вся семья собирается за праздничным столом.

Перед едой каждый член семьи должен прочитать отрывок из Евангелия и помолиться Господу. Впоследствии преломляют облатку – тонкое испеченное пресное тесто. Обычно оно представляет собой круглую форму, на которой оттесняют изображения с христианскими или рождественскими символами. Такая облатка символизирует радость приближающегося праздника.

На столе должно быть должно быть 12 блюд потому что такое же количество было апостолов.

В Украинке обязательно должно быть кутья. Также готовят такие блюда: борщ, грибы, рыба, вареники с фасолью и капустой, картофель и компот. Еще на скатерть можно положить сноп сена, символизирующий вифлеемские ясли.

Традиция католического Рождества 2022 / Фото "Духовное величие Львова"