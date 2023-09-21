Сегодня – Рождество Богородицы по старому стилю: нежные картинки к этому дню
Рождество Пресвятой Богородицы – великое событие для христиан. Ведь в этот день родилась Дева Мария, Мать Иисуса Христа.
Согласно новому церковному календарю, многие праздники изменили свои даты. Это касается и Рождества Богородицы. Теперь его отмечают 8 сентября, а раньше было 23 сентября. 24 Канал собрал несколько картинок с поздравлениями к Рождеству Пресвятой Богородицы по старому стилю.
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Картинки-поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы
С Рождеством Богородицы / Фото "Моя Винница"
С Рождеством Богородицы / Фото "Моя Винница"
Рождество Пресвятой Богородицы / Фото КМР
Рождество Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest
С Рождеством Богородицы / Фото "Телеграф"
С Рождеством Богородицы / Фото Amazing Ukraine
С Рождеством Богородицы / Фото Amazing Ukraine
Рождество Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest
С Рождеством Богородицы / Фото "Украина Live"
С Рождеством Богородицы / Фото Журнал "Лиза"