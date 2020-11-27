На стриминговой платформе Netflix представили праздничную комедию "Рождественские хроники 2", которая постепенно покоряет мир. Почему стоит посмотреть фильм – узнавайте на LifeStyle 24.

"Рождественские хроники 2": сюжет и трейлер

После огромного успеха праздничной комедии "Рождественские хроники" ее авторы решили продлить проект на 2 части. Как сообщает 24 канал, фильм вышел на стриминговой платформе Netflix 25 ноября и уже получил популярность среди киноманов.

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По сюжету, прошло 2 года, как девочка Кейт со своим братом Тедди погрузилась в сказочные приключения и помогла Санта-Клаусу спасти Рождество. Теперь в семье Пирс, казалось бы, все наладилось, а их мама Клэр даже готова выйти замуж за своего избранника. Это совсем не нравится школьникам, а потому они со страхом ждут новогодние праздники, когда и должна состояться помолвка.

Чтобы немного разрядить ситуацию, родители устраивают семейный отдых в тропической стране. Там и начинаются безумные приключения Кейт и ее брата Тедди.

Благодаря магии дети попадают на Северный полюс, где Санта-Клаус живет со своей женой. Рождественский прием неожиданно меняется на опасные приключения, ведь в сказочную страну вторгается чужак, который крадет новогоднюю звезду и планирует с ее помощью сорвать праздник. Поэтому Кейт, ее брат Тедди и Санта-Клаус вновь должны стать на защиту Рождества.

"Рождественские хроники 2": смотрите трейлер к фильму

Актерский состав

Привлек внимание киноманов и звездный состав комедии "Рождественские хроники 2". К своей роли вернулся Курт Рассел, который невероятно убедительно выглядит в образе Санта-Клауса. В то же время злодея сыграл юный актер Юлиан Деннисон, уже известный по роли в фильме "Дэдпул 2".

В комедии "Рождественские хроники 2" также сыграли: