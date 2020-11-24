Украинцы уже почувствовали приближение зимы с первым снегом, а потому все больше хочется закутаться в уютный плед и посмотреть ленту, которая точно не разочарует. Совет по выбору фильма или сериала дала блогер Даша Квиткова.

В инстаграме украинка поделилась 5 новинками 2020 года, которые ее больше всего поразили. Каждый фильм и сериал из подборки Даши Квитковой уже получил положительные отзывы от зрителей, а один из них даже возглавил рейтинг Netflix. Поэтому усаживайтесь поудобнее и выбирайте идеальную ленту для не менее безупречного вечера.

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"Дэш и Лили"

Рейтинг IMDb – 7,6

Продолжительность​ – 8 серий

Это рождественский мини-сериал, который точно поможет создать романтическое праздничное настроение. В центре сюжета – подростки Дэш и Лили. Парень случайно находит в книжном магазине дневник, в котором предлагается пройти интересный квест от незнакомки. Только авантюр как раз и не хватало Дэшу, поэтому он быстро оказывается в игре.

А вот автором квеста является Лили, которая мечтает встретить парня, который наконец поможет ей избавиться от одиночества. Она устраивает испытания для Дэша и открывает много личных секретов, узнавая которые, в нее влюбляется американец. Но готовы ли они встретиться в реальной жизни в канун Рождества?

Очень легкий и рождественский сериал. Чтобы отдохнуть и просто замечательно провести вечер – самое то,

– прокомментировала Даша Квиткова.

"Дэш и Лили": смотрите трейлер к сериалу

"Пара на праздники"

Рейтинг IMDb – 6,1

Продолжительность – 1 час 43 минуты

Праздничная комедия расскажет о карьеристке Слоан, у которой совсем нет времени на поиски любимого мужчины. Да и отношения ей совсем не нужны, из-за чего она всегда получает тысячи вопросов от родственников. Однажды Слоан встречает Джексона, который также страдает от "помощи" родителей в поисках девушки. Поэтому пара решает в течение года сопровождать друг друга на семейных праздниках и притворяться влюбленными.

"Пара на праздники": смотрите трейлер к фильму

"Пусть идёт снег"

Рейтинг IMDb – 5,8

Продолжительность – 1 час 32 минуты

Милая романтическая комедия "Пусть идёт снег" рассказывает о приключениях молодых людей перед Рождеством. Из-за снежной метели все они вынуждены отложить путешествие, ведь поезда и автобусы перестали курсировать. И лишь одна девушка решается выйти из экспресса, который застрял в снегах, и провести время в уютном городке. Главная героиня и не думала, что этим поступком спровоцирует цепочку невероятных событий, которые заставят каждого поверить в силу Рождества.

Максимально легкий и замечательный фильм,

– написала Даша Квиткова.

"Пусть идёт снег": смотрите трейлер к фильму

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"Подарки с неба"

Рейтинг IMDb – 5,8

Продолжительность – 1 година 35 хвилини

Но если предыдущие ленты Даша Квиткова с легкостью посоветовала для просмотра, то насчет рекомендации комедии "Подарки с неба" призналась, что фильм пока в списке тех, которые она только планирует посмотреть.

В ленте рассказывается о помощнице политика, которая без колебаний выполняет все поручения и является лучшей в офисе. Поэтому именно ей доверяют важное и непростое дело – закрытие летной базы ВВС. Девушка приезжает туда накануне праздников и с первых дней сама усложняет себе работу, влюбившись в привлекательного пилота.

"Подарки с неба": смотрите трейлер к фильму

"Ход королевы"

Рейтинг IMDb – 8,8

Продолжительность – 7 серий

"Это не сериал, а искусство. Очень рекомендую", – написала Даша Квиткова. И с ней согласятся миллионы киноманов, которые уже оценили "Ход королевы" или же "Ферзевый гамбит".

По сюжету, Элизабет Хармон в приюте для детей изучает стратегию игры в шахматы. Базовые знания уже делают ее лучшим игроком в Кентукки, поэтому девушка с легкостью берется покорять США своей гениальностью. Бет – единственная американка, которая решилась бросить вызов мужчинам в этом спорте и добиться бешеного успеха. Однако у всего есть своя цена, поэтому авторы мини-сериала показали и жизненные перипетии, которые стали на пути девушки к славе.

"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу