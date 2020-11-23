В Украину пытался попасть российский режиссер. Его имени Госпогранслужба не называет. В то же время в Сети опубликовали видео общения с россиянином в аэропорту "Борисполь".

Как сообщили представители МВД, россиянин прилетел в Киев из Стамбула. Однако мужчина не прошел паспортный контроль и вернулся обратно следующим же рейсом.

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Известно, что причиной для запрета въезда в Украину на 3 года стали визиты режиссера в оккупированный Крым. На видео, которое опубликовали пограничники в сети, слышно, как россиянина информируют, что в случае нарушения этого запрета он не сможет приезжать в Украину в течение 10 лет.

Российский режиссер был одним из съемочной группы, прибывшей в Стамбул. Какой проект они хотели отснять в Киеве, пока неизвестно.

Российский режиссер пытался попасть в Киев: смотрите видео

Отметим, что 19 ноября в Украину пытался попасть актер Кирилл Гребенщиков. Известный россиянин прилетел в Киев из Минска и получил отказ на въезд на 3 года. Пограничникам он объяснил, что стал приглашенным гостем на съемках. А вот свои неоднократные визиты в незаконно оккупированный Крым актер объяснить не мог.

По данным пограничников, с начала 2020 года во въезде в Украину отказали более 7 тысячам человек.