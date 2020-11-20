52-летний российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев оказался среди лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Такое решение вынесло Министерство культуры и информационной политики, ссылаясь на ходатайство СБУ.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина". Так, известный музыкант Максим Фадеев пополнил перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

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В так называемый "черный список" российского композитора и продюсера внесло Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины. Соответствующее решение приняли 19 ноября приказом Минкультуры №2319.

"Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева", – говорится в сообщении.

Напомним, что въезд на территорию Украины сроком на три года Максиму Фадееву СБУ запретила еще в мае этого года. По состоянию на 20 ноября, в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности есть уже 156 человек.

Позиция Максима Фадеева по Украине

Российский музыкант поддерживает власть аннексированного Крыма и одобрительно отзывается о политике Путина. В июне 2017 года он выпустил клип с артисткой Наргиз Закировой, который был записан на полуострове. На решение СБУ о запрете пересечения украинской границы Максим Фадеев отреагировал достаточно остро, пообещав пожаловаться в Международный суд ООН в Гааге.