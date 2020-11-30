Известный российский рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко) заявил, что является украинцем, потому что у него есть украинские корни. Однако открыто говорить об аннексированном Крыме отказался.

Знаменитый артист Баста дал интервью для программы Ксении Собчак, которое вышло на ютуб-канале шоувумен. Во время разговора рэпер затронул непростую тему, высказавшись относительно запрета на въезд в Украину.

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В 2017 году его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Причиной стало то, что музыкант незаконно приезжал в оккупированный Российской Федерацией Крым. Запрет сняли 16 сентября 2020 года из-за окончания срока ограничительных мер. Однако сам певец до сих пор не понимает, почему это произошло, ведь считает себя украинцем.

Я украинец. Моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь к Украине и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подбрасывают дров в эту печь,

– рассказал Баста.



Баста / Фото Instagram / @bastaakanoggano

Под "модными или немодными" высказываниями рэпер имеет в виду четкую гражданскую позицию относительно того, кому принадлежит аннексированный Россией Крым. Делать любое заявление о принадлежности полуострова России или Украине он в очередной раз отказался, аргументируя это тем, что подобные утверждения лишь разжигают вражду.

"Высказывания на эту тему разжигают то, что мне совсем не нравится между Украиной и Россией", – отметил Баста. Войну на Донбассе артист считает "огромной трагедией для людей с обеих сторон".

В то же время Ксения Собчак отметила, что угрожать нацбезопасности Украины могут только те публичные люди, которые поддерживают аннексию Крыма, посещают полуостров без ведома украинской власти и транслируют российскую идеологию.