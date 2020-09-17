Популярному российскому реперу Басте (настоящее имя – Василий Вакуленко) снова разрешили въезд в Украину. В СБУ объяснили, что предыдущий срок ограничительных мер, принятых в отношении Вакуленко, закончился.

В 2017 году украинские власти запретили Басте въезд в Украину сроком на три года. Причиной такого решения стало то, что артист незаконно приезжал в оккупированный Российской Федерацией Крым. Однако теперь рэпер снова может посещать Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста),

– говорится в сообщении.

С 16 сентября Баста официально был исключен из перечня лиц, которым запрещается въезд на территорию Украины. Также указано, что согласно новым изменениям в законодательстве, восстановить запрет в случае необходимости должна Госпогранслужба.

Что известно о запрете въезда Басты в Украине?

В 2017 году Вакуленко запретили посещать территорию Украины. Несмотря на соответствующее решение, через несколько месяцев артист попытался организовать в Одессе и Киеве сольные концерты. Однако их все же пришлось отменить. В 2018 году Министерство культуры и информационной политики внесло Басту в список иностранных деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Однако уже спустя два года после этого артист снова может свободно посещать территорию государства.