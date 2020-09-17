Популярному російському реперові Басті (справжнє ім'я – Василь Вакуленко) знову дозволили в'їзд в Україну. У СБУ пояснили, що попередній термін обмежувальних заходів, вжитих щодо Вакуленка, закінчився.

У 2017 році українська влада заборонила Басті в'їзд в Україну терміном на три роки. Причиною такого рішення стало те, що артист незаконно приїздив до окупованого Російською Федерацією Криму. Проте тепер репер знову може відвідувати Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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31 серпня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо зняття заборони в'їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом Баста),

– йдеться у повідомленні.

Від 16 вересня Басту офіційно було виключено з переліку осіб, яким забороняється в'їзд на територію України. Також зазначено, що відповідно до нових змін у законодавстві, відновити заборону в разі необхідності має Держприкордонслужба.

Що відомо про заборону в'їзду Басти в Україну?

У 2017 році Вакуленку заборонили відвідувати територію України. Незважаючи на відповідне рішення, через кілька місяців артист спробував організувати в Одесі та Києві сольні концерти. Проте їх все-таки довелося скасувати. У 2018 році Міністерство культури та інформаційної політики внесло Басту до списку іноземних діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України. Проте вже через два роки після цього артист знову може вільно відвідувати територію держави.