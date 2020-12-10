Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина снялась в фотопроекте во французском стиле. Перед камерой актриса позировала в изысканном черном платье с кружевом и безупречным макияжем. Кадры очаровали сеть.

Ксения Мишина стала очередной звездой, которая присоединилась к проекту знаменитого фотографа Ростислава репки "Аркур. Вдохновение". На личной странице в инстаграме главная холостячка страны опубликовала фантастическое видео со съемок, которым продемонстрировала не только роскошные образы в аристократическом стиле, но и невероятную внешность.

К теме "Холостячка" Ксения Мишина украсила обложку Cosmopolitan: яркие фото

Образы Ксении Мишиной

В студии с затемненным светом и сценическим дымом актриса примерила изысканное длинное платье черного цвета с кружевной вставкой в зоне декольте и широкими рукавами. Атласное одеяние с пикантным разрезом подчеркивало хрупкую фигуру звезды. Образ довершили элегантные аксессуары – массивные белые серьги с блестящими бусинками и шляпка с вуалью и алыми цветами. Ксения Мишина выглядела как героиня французской киноленты 30-х годов.

Однако важной деталью съемки стал не только образ, но и макияж. Стилисты позаботились о безупречном виде актрисы, выделив глаза тенями шоколадных оттенков и накрасив губы матовой нюдовой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо