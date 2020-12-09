Украинская актриса, главная "Холостячка" страны Ксения Мишина стала лицом нового выпуска журнала Cosmopolitan. Она предстала перед камерой в откровенном образе и похвасталась стройной фигурой.

За сердце Ксении Мишиной на "Холостячке" борются трое мужчин. Сотни тысяч зрителей наблюдают за развитием этих романтических отношений. За две недели до долгожданного финала знаменитость снялась в фотосессии для популярного журнала Cosmopolitan. На личной странице в инстаграме Ксения поделилась несколькими кадрами.

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"Холостячка" в Cosmopolitan

В посте, который распространила Ксения она рассказала, что с детства испытывала трудности с самовыражением. Однако Мишина довольно рано поняла, что важно принимать этот страх, чтобы развиваться.

"Наверное, моя душа все же знала, с каким уроком пришла на эту землю. Ведь нельзя не выражать себя, когда внутри каждого из нас прекрасная, уникальная вселенная. И я чувствую, что моя миссия – это также вдохновлять других быть собой. Возможно все, главное – не сдаваться и идти к своей мечте. Потому что никогда не знаешь, что ты получишь на этом пути. Но я точно знаю, если идти по нему смело, преодолевая страх проявляться и быть собой, тебя ждет вдоволь сюрпризов и побед! Сделай свою жизнь легендарной!", – написала в публикации "Холостячка".

Образ Ксении Мишиной

Актриса предстала перед камерой в соблазнительном боди черного цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Поверх боди она надела удлиненный блестящий пиджак. Look Мишиной дополняли многочисленные лаконичные украшения: браслеты, серьги, цепочки.

Длинные роскошные волосы Ксения уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Она искренне улыбалась и наслаждалась моментом.

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