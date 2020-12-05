Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась своими мыслями о сексуальности. Также девушка рассекретила, какими чертами, по ее мнению, должен обладать сексуальный человек.

На личной инстаграм-странице Ксения Мишина опубликовала сообщение на очень важную тему. В публикации она рассказала о своих взглядах на сексуальность.

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Мысли Ксении Мишиной о сексуальности

"Холостячка" рассказала, что раньше она рассуждала так: вот конкретный человек, он сексуальный. Для Ксении сексуальность заключалась в наборе каких-то качеств и внешних признаков, по которым она эту сексуальность определяла. Однако впоследствии девушка раскрыла другую глубину этого понятия.

Сексуальность – это как будто и есть наша жизнь. Сексуальность сегодня считывается мной по тому, насколько свободно человек выражается, уверен в себе, самодостаточен, даже расслаблен. Рядом с таким человеком просто хочется побыть, он как энергетический магнит: притягивает к себе и дает ощущение воодушевления, будто расширяет границы сознания,

– написала в публикации Мишина.

Также девушка добавила, что сексуальность это не столько о возбуждении и влечении, это скорее о жизненной энергии и любви. Ведь, когда человек сексуально раскован, то он открыт к жизни, к удовольствию, к наслаждению. И эта сфера, как и любая другая, может развиваться в жизни каждого, независимо ни от чего.