Реалити-шоу "Холостячка" стало одним из самых популярных на украинском телевидении. Мужчины борются за сердце Ксении Мишиной уже больше месяца. Пока зрители ждут 7 выпуск проекту, "Холостячка" решила рассекретить некоторые моменты, которые случались на первой вечеринке.

Ксения Мишина стала гостьей программы "Ходят слухи". Во время откровенного разговора с ведущей Раминой, "Холостячка" рассказала, что этот проект стал большой частью ее жизни. В частности, девушка вспомнила, как проходили съемки знакомства со всеми участниками шоу.

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Тайны первой вечеринки "Холостячки"

Ксения поделилась, что съемки первого выпуска продолжались 38 часов. Поскольку съемочный процесс начался летом, то команда волновалась, чтобы не было жарко. Образ Мишиной был очень изысканным, но в теплую погоду ей было бы некомфортно в нем. Но не тут-то было. Время съемок было едва ли не самым холодным за все лето. "Холостячка" призналась, что очень замерзла и в конце ей даже было трудно улыбаться.

За внешним видом актрисы постоянно следили визажисты. Ей поправляли макияж, прическу, чтобы в кадре она выглядела безупречно. Ксения рассказала, что за время этих многачасовых съемок ей удалось прилечь только на 30-40 минут. Остальное время Мишина в основном стояла.

"Холостячка" поделилась, что было трудно, поскольку нужно было уделить внимание 16-ти мужчинам. С каждым познакомиться, пообщаться. Однако и это не удалось сделать так, как хотелось, ведь для того, чтобы больше узнать о человеке, нужно провести с ним больше времени, которого у Ксении не было. Девушка говорит, что свой выбор на первой вечеринке делала в основном по каким-то внешним предпочтениями.

Интервью Ксении Мишиной: смотрите видео онлайн