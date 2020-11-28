В 6 выпуске проекта "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина вместе с мужчинами, которые продолжают бороться за ее сердце, отправилась на Западную Украину. Именно на этой неделе девушка решила познакомить участников со своим сыном.

27 ноября "Холостячка" поразила зрителей эмоциональными свиданиями и еще более сильной конкуренцией между мужчинами. С кем Ксения сблизилась в 6 выпуске, а с кем попрощалась навсегда – читайте далее.

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Знакомство мужчин с сыном Ксении Мишиной

В 6 выпуске проекта "Холостячка" участники отправились на Западную Украину. Именно там Ксения решила познакомить своего сына Платона с мужчинами, которые борются за ее сердце. Девушка решила провести время с пользой и показать достойный пример сыну. Вместе с экологом и мужчинами они начали засаживать поляну деревьями.

Во время процесса высадки деревьев, Андрей Шатырко работал в команде с Платоном. Они быстро нашли общий язык и активно помогали друг другу. Ксении это очень понравилось.

В таком соревновании мужчины как-то пытались пообщаться с Ксенией, провести время с ней. После проведения такого дня "Холостячка" решила попрощаться с Игорем. Она заметила, что у них никак не могут начаться отношения и он не использует никакой возможности, чтобы сблизиться.

Победителем этого соревнования стал Андрей Рыбак. Он получил возможность пойти на индивидуальное свидание с "Холостячкой". Евгений Ковтуненко в комментарии отметил, что такой результат соревнований получился потому, что Ксения Мишина захотела побыть с Рыбаком наедине.

Свидание с Андреем рыбаком в SPA

После экстремальной недели проживания на острове, Андрей Рыбак решил пригласить Ксению в SPA. Атмосфера на свидании была довольно интимной. Мужчина захотел самостоятельно сделать массаж "Холостячке", а она не возражала. Ксения призналась, что Андрей симпатизирует, поэтому ей была приятна такая близость.

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Рыбак и Мишина делали друг другу массаж шоколадом и во время этого возникла неловкая ситуация, когда Андрей пытался поцеловать Ксению. К этому она не была готова. Поэтому после массажа они решили сменить место пребывания и отправились в джакузи. Там у "Холостячки" и Андрея состоялся душевный разговор. Романтическое свидание закончилось признанием Ксении Мишиной и нежным поцелуем.

День мужчин с Платоном

Участники решили устроить сыну "Холостячки" сюрприз. Они отправились вместе с Платоном кататься на квадроциклах.

Сначала мальчик решил поехать с Александром. Сыну Мишиной изрядно понравилась такая поездка, ведь катание происходило по реке. Это была экстремальная поездка, после которой Платон был очень эмоциональным.

А вот катание с Алексеем не понравилось мальчику. Мужчина волновался за Платона, поэтому хотел ехать медленно, в то время как сын "Холостячки" стремился к скорости.

Поездка на квадроцикле с Андреем Шатырко понравилась Платону. С первого дня он нашел с мужчиной общий язык, поэтому катание принесло положительные эмоции.

Что касается Евгения, то сын Мишиной отметил, что мужчина очень молчалив и робок.

После всех поездок участники решили сделать еще один сюрприз и подарили Платону много сладостей и других вкусностей.

Прыжок с парашютом с Андреем Шатырко

Первое индивидуальное свидание Ксении и Андрея было очень экстремальным. "Холостячка" решила осуществить свою давнюю мечту именно с этим мужчиной. Шатырко видел, что девушка волнуется и боится, поэтому всячески старался поддержать ее. Обоим этот полет очень понравился и принес колоссальное количество незабываемых эмоций.

Такое свидание сблизило Андрея и Ксению, они вместе побороли свои страхи и после этого отправились в ресторан. Мишина надела вышиванку. Это подарок Шатырка, который он презентовал "Холостячке" во время первой встречи на Прикарпатье.

На романтическом ужине мужчина рассказал девушке о своих чувствах. Они отвечали на вопрос из записки, которую Андрей вручил Ксении три недели назад, что позволило больше узнать друг о друге. Шатырко не стеснялся эмоций, когда рассказывал о маме, которая умерла семь лет назад. "Холостячка" поняла мужчину и почувствовала, что действительно много значит в его жизни.

Коллективное свидание в Тустане

"Холостячка" в 6 выпуске решила пригласить на коллективное свидание мужчин, к которым испытывает симпатию: Евгения, Александра и Андрея. Они отправились в магическое место – Тустань, что на Западной Украине. По дороге все обсудили важные моменты, которые волновали каждого. Разговор получился эмоциональным и противоречивым.

После перепалки все дошли до этого места силы. Ксения вместе с мужчинами насладилась невероятно красивыми карпатскими пейзажами и отправилась на встречу с мольфаром Любомиром Карпатским. Каждый задавал мольфару интересовавшие его вопросы. Однако Александр и Андрей отнеслись к такой встрече довольно скептически. Господин Любомир ответил, что среди мужчин есть тот, кто близок по духу с "Холостячкой", имеет сильную энергетику. Ксения сразу поняла, что речь идет о Евгении.

Мольфар сказал Мишиной, что раньше у Александра и Андрея были отношения с одной женщиной. "Холостячка" решила обсудить этот вопрос с мужчинами. Разговор перерос в конфликт с Андреем. Тогда они остались наедине и зажигательный диалог завершился страстным поцелуем.

После индивидуального общения с Александром и мужчина признался "Холостячке" в любви.

Это коллективное свидание завершилось общением с Евгением. Мужчина откровенно рассказал "Холостячке" о своих чувствах. Он подарил ей символическую подвеску, которая очень понравилась Ксении. В конце встречи Евгений хотел поцеловать Мишину, однако она не ответила взаимностью.

Свидание "Холостячки" и ее сына с Алексеем

Мужчина решил организовать активное свидание и предложил покататься на моноколесах. Сначала, Алексей и Ксения учили Платона ездить на моноколесе, что было очень весело. Позже Алексей обучал Мишину и проявлял заботу к ней, что девушку поразило. "Холостячка" призналась, что у нее сложилось впечатление, что они гуляют как семья.

После такой активной прогулки все трое отправились на поиски клада. Во время высадки деревьев Алексей узнал, что Платон мечтает об электросамокате. Поэтому мужчина решил осуществить эту мечту и сокровищем оказался именно этот подарок.

Платон решил сразу покататься, а Алексей и Ксения отправились на индивидуальный разговор, во время которого мужчина признался "Холостячке" в своих чувствах и поделился, что хочет стать отцом для ее сына.

Церемония роз

Первым с Ксенией увиделся Александр. Он вручил ей подарок, который изготовил собственноручно в кузне, где вместе с другими участниками побывал на этой неделе. "Холостячка" видит будущее с этим мужчиной, поэтому дала ему бутоньерку и встретится с мужчиной уже на следующей неделе.

Алексей также поделился выбором, который изготовил в кузне. Сперва, Ксения заметила, что мужчина поспешил, когда предложил ей вместе с сыном переехать к нему. Мишина призналась, что ей нужно время и такой шаг должен быть обдуманным. "Холостячка" дала мужчине розу и время на построение крепких отношений.

Третьим мужчиной, который встретился с Ксенией на этой церемонии роз, был Андрей Рыбак. "Холостячка" не скрывает свою симпатию к нему и с радостью дала ему бутоньерку.

Евгений также очаровал Мишину своим отношением к ней, вниманием. Она чувствует близость с этим мужчиной, поэтому, не сомневаясь, дала ему розу.

"Холостячка" при встрече с Андреем Шатырко призналась, что не может ответить ему взаимностью. Она извинилась и отметила, что не хочет давать ему надежды на возможность продолжения романтических отношений и любви. Андрей стал вторым участником, покинувшим реалити в 6 выпуске.