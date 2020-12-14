Популярная украинская певица Анастасия Приходько уже украсила рождественскую елку. Звезда решила устроить хорошую семейную фотосессию, которая очаровала сеть.

Известная украинская артистка Анастасия Приходько тоже подготовилась к Рождеству и Новому году. Она хорошо украсила елку и создала праздничную атмосферу дома. Серию фотографий певица опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Рождественская фотосессия Анастасии Приходько

Для роскошной фотосъемки певица надела нежное платье с рюшами молочного цвета. Образ звезды дополнял сказочную атмосферу дома, а наряд удачно подходил артистке. Анастасия уложила волосы в роскошную прическу, убрав его назад в пучок и выпустив несколько прядей вперед. Также на лице звезда сделала яркий макияж с акцентом на губах.



Анастасия Приходько в рождественской фотосессии/ Instagram / @prykhodko_official

Певица позировала рядом с 10-летней Наной и 5-летним Гордеем, которые радостно улыбались. Они появились на фоне сияющей елки и с коробками подарков руках. Нана надела белоснежное платье, а волосы заплела в два колоска. Гордей выбрал светлый свитер и джинсы.



Дети Анастасии Приходько в рождественской фотосессии / Instagram / @prykhodko_official

"Мы в этом году как никогда рано украсили дом, елку и развесили гирлянды! Все потому, что очень хочется уже, чтобы скорее наступил Новый 2021 год ... Понятное дело, что это не панацея от всех бед, но все же, когда приходит что-то новое – априори старое отходит на второй план, я из тех, кто верит в чудо!" – написала под серией фото Анастасия Приходько.