Известная телеведущая Катя Осадчая продолжает демонстрировать главные тренды сезона. Для нового выхода она выбрала элегантное красное пальто и стильные брюки палаццо.

Пока муж Юрий Горбунов наслаждается уик-эндом во Львове, Катя Осадчая продолжает работать в Киеве. На съемки программы "Светская жизнь" ведущая отправилась в безупречном look, который показала на личной странице в инстаграме.

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Образ Кати Осадчей

Рядом с дорогим автомобилем марки Jaguar телезвезда позировала в элегантном длинном пальто ярко-красного цвета. Наряд прекрасно подчеркивал стройную фигуру Кати Осадчей и эффектно выглядел в пасмурную погоду. Его ведущая довершила черными брюками палаццо, которые уже несколько сезонов возглавляют модные тренды, и теплой темно-синей кофтой. Обувь она подобрала не менее изысканную – лакированные ботинки на устойчивых каблуках.

На съемки Катя Осадчая отправилась с голливудской прической и нежным макияжем с акцентом на глаза, что позволило ей выглядеть максимально естественно. Знаменитость отметила, что на выходных не пользуется услугами личного водителя, поэтому этот уикенд проведет за рулем.

"Я водитель выходного дня. Впереди выходные, а значит за рулем я. На встречу приключениям", – написала телеведущая.



Катя Осадчая в роскошном пальто / Фото Instagram / @kosadcha