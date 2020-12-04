Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов отправился в культурную столицу Украины – Львов. Народный любимец уже успел поделиться с поклонниками первым фото из поездки.

Юрий Горбунов опубликовал снимок из вечернего города на личной странице в инстаграме. За его публикациями следят почти 960 тысяч пользователей сети, которые с нетерпением ожидают новости из жизни своего кумира.

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Юрий Горбунов во Львове

Артист не рассекречивает цель своей поездки, но фотографиями из такого путешествия все-таки делится. Горбунов решил сфотографироваться возле Львовского городского совета, где стоит красивый стенд с надписью Love Lviv. Поскольку фотография была сделана вечером, то это придало ей особую атмосферу. Львовяне уже начинают готовиться к новогодним праздникам, поэтому совсем скоро город засияет огромным количеством цветных огоньков.

Поскольку на улице было довольно холодно, Юрий предстал перед камерой в зимнем наряде. Он надел серую куртку, черные брюки и шапку. Соединил look с теплой обувью черного цвета.

"Вечерний Львов, ты – прекрасен", – написал в публикации Горбунов.



Юрий Горбунов во Львове / Instagram / @gorbunovyuriy