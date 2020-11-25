Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал, как проводит вечера с сыном. Пока жена на работе, артист с малышом рисует и делится редкими фотографиями.

Звездный папаша опубликовал миловидное фото на личной странице в инстаграме. Он обожает проводить время с маленьким сыном и теперь стал чаще делиться их совместными фотографиями.

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Юрий Горбунов и его жена, ведущая Катя Осадчая все еще не решаются показать поклонникам лицо отпрыска. За их аккаунтами в социальных сетях следят сотни тысяч поклонников, однако звездные супруги не часто освещает личную жизнь.

Новое фото Горбунова с сыном

Иногда бывают исключения и Катя и Юрий показывают трогательные фото. В частности, прохладный осенний вечер Юрий и его сыночек Иван провели в загородном доме. В то время, как Осадчая была на работе, они решили порисовать.

Горбунов сделал снимок в гостиной поместья. Он сидел на диване изумрудного цвета, а Иван – на маленьком желтом стуле. На столике видим водные раскраски, которые очень любит Иван. Папа помогает сыну рисовать и они вместе весело и с пользой проводят время.

Пока наша мама на съемках – мы работаем,

– написал Юрий под фото.



Юрий Горбунов с сыном / Instagram / @gorbunovyuriy