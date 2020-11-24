Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как проводит осенние вечера с младшим сыном. Она поделилась редкой фотографией малыша, но все еще не показала его лица.

Знаменитость обнародовала интересный кадр на личной странице в Инстаграме. За аккаунтом Осадчей в этой сети следят более полутора миллионов подписчиков, которые с нетерпением ждут новостей из семейной и профессиональной жизни своей любимицы.

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Новое фото сына Осадчей и Горбунова

Катя сделала фотографию в загородном доме, где живет вместе с мужем, ведущим и актером Юрием Горбуновым.

Осадчая решила показать фолловерам, как проходят семейные осенние вечера. Помимо домашних дел, звезда всегда уделяет время сыну Ивану. В частности, вместе с малышом и любимым играет в прятки. Катя сфотографировала Ивана, когда тот стоял у стены, закрыв глаза руками, и ждал, пока родители спрячутся.

Мальчик был одет в домашний наряд: белую футболку, желтые шорты и синие носки. Возле малыша на фотографии изображен деревянный стол, где стоят вазы и тыквы. Это добавляет фотографии осенней атмосферы.

А что делаете вы осенними вечерами? Мы с Юрием Горбуновым прячемся,

– шутливо написала в публикации Катя.



Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова/ Instagram / @kosadcha