25-летняя нидерландская модель и одна из "ангелов" Victoria's Secret Роми Стрейд родила первенца. Знаменитость родила дочь.

О рождении дочери модель рассказала в своем инстаграме.

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Модель опубликовала нежное фото с дочкой. На кадре счастливая мамочка кормит младенца молоком. Роми Стрейд позировала лежа на кровати в халате. Малышка позировала на камеру в бежевом наряде.

"Я чувствую себя так благословенно, что наконец держу тебя в руках. Мы так любим тебя!", – написала Роми Стрейд.

Что известно о беременности Роми Стрейд

О беременности Роми Стрейд объявила поклонникам еще в конце мая. Модель длительный период боролась с бесплодием. Два года назад врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников, который может быть причиной бесплодия.

Стрейд жаловалась на отсутствие менструаций в течение семи лет и боли в животе. Во время обследования медики обнаружили на яичниках модели много кист и тогда предупредили, что вряд ли она когда-нибудь станет мамой.

Однако модель очень хотела стать мамой, прошла курс лечения и сделала все для того, чтобы у них с мужем родился ребенок.

Отцом ребенка стал Лауренс ван Леейвен, за которого Роми Стрейд вышла замуж в 2018 году. Пара встречалась 8 лет еще со школы, поэтому очень мечтала о рождении первенца.

О рождении дочери супруги объявили поклонникам довольно оригинальным способом. Вместе с мужем Лаурэнсом ван Леейвеном они устроила небольшое шоу на природе, во время которого выпустили розый пар из специального устройства. Таким образом влюбленные сообщили, что совсем скоро станут родителями девочки.

На последних месяцах беременности звезда решила запечатлеть свое особое состояние, поэтому снялась с мужем в откровенной фотосессии. Полностью обнаженная Роми позировала известному фотографу Филиппу Вогелензангу вместе со своим любимым Лаурэнсом ван Леейвеном.