Несколько недель назад папарацци разоблачили роман Рианны с рэпером A$AP Rocky. Звезды начали встречаться после многих лет дружбы. Однако инсайдеры утверждают, что музыкант влюбился в певицу давно, однако покорить ее сердце ему удалось только летом этого года.

Еще в январе 2020 года в СМИ появились слухи, что после расставания с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем Рианна закрутила роман с рэпером A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс). Однако дружба между артистами переросла в любовь только недавно. Как информируют источники издания Us Weekly, встречаться звезды начали летом.

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Инсайдеры убеждают, что рэперу A$AP Rocky пришлось побороться за чувства Рианны и завоевывать ее сердце, потому что он влюбился в знаменитую подругу еще несколько лет назад. После многих лет дружбы и сотрудничества певица все же ответила взаимностью.

За это лето все изменилось. С тех пор они начали встречаться,

– сообщают источники.

Издание People также узнало детали романа Рианны с A$AP Rocky. Источники журнала утверждают, что влюбленным комфортно вместе, поэтому последние несколько недель они неразлучны. Рэпер поддерживает любимую, ему близки взгляды артистки на благотворительность.

"Они всегда отлично проводили время друг с другом. У них очень много общего. Рианне нравится отношение любимого к благотворительности. A$AP Rocky щедрый, как и сама Рианна. Многие отзываются о нем как о хорошем парне", – передают инсайдеры.

Напомним, что поводом для новых слухов о романе Рианны с A$AP Rocky стало совместное появление звезд за обедом с друзьями в одном из отелей Нью-Йорка. Кроме того, в июле этого года певица привлекла A$AP Rocky к съемкам новой мужской линейки собственного бренда Fenty Skin.