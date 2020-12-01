Слухи о романе 32-летней поп-певицы Рианны с американским рэпером A$AP Rocky наконец подтвердили инсайдеры. Впервые об отношениях звезд заговорили в начале 2020 года, однако только недавно их дружба переросла в чувства.

Об отношениях Рианны с рэпером A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) изданию People рассказали источники, близкие к паре. Поводом для новых слухов о романе стало совместное появление артистов за обедом с друзьями в одном из отелей Нью-Йорка в эти выходные.

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Роман Рианны с рэпером A$AP Rocky

Стоит отметить, что впервые о новой звездной паре заговорили в январе этого года после расставания Рианны с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Причиной для разрыва трехлетнего союза якобы стала консервативная семья парня. Тогда в СМИ поговаривали, что певица быстро закрутила новый роман с давним другом рэпером A$AP Rocky. Однако инсайдеры утверждают, что любовь зародилась между звездами только сейчас.

Интересно, что еще в июле Рианна привлекла A$AP Rocky к съемкам новой мужской линейки собственного бренда Fenty Skin. Они дали несколько совместных интервью GQ и Vogue.

Это не первое сотрудничество артистов, так как рэпер выступал с Рианной в 2013 году в рамках мирового тура звезды Diamond, а она в свою очередь снялась в клипе A$AP Rocky под названием Fashion Killa. Они также появлялись вместе на красных дорожках и модных показах, однако тогда только в статусе друзей.