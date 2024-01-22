Будем вспоминать усопших в новые даты: когда родительские субботы в 2024 году
Родительская суббота – это день, когда люди поминают умерших. В частности, вспоминают покойных родственников, приходят на их могилы и молятся.
Родительских суббот есть несколько. Однако в 2024 году их даты изменились, поскольку Украинская православная и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый церковный календарь. Когда же состоятся родительские субботы в этом году, расскажет 24 Канал.
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Даты родительских суббот 2024
9 марта – Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота.
30 марта – суббота второй недели Великого поста.
6 апреля – суббота третьей недели Великого поста.
13 апреля – суббота четвертой недели Великого поста.
9 мая – День поминовения воинов.
14 мая – Радоница (Проводы).
22 июня – Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота.
27 июля – родительская суббота перед Успенским постом.
28 сентября – Покровская родительская суббота.
19 октября – Дмитриевская родительская суббота.
26 октября – Кузьмина поминальная суббота.
2 ноября – Михайловская родительская суббота.
9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.
Родительские субботы: традиции
Перед родительскими субботами, в церквях проходят панихиды. В день, когда совершается литургия, люди несут в храмы записки за упокой, а некоторые еще заказывают сорокоуст (поминовение в течение 40 дней).
В церковь люди приходят с постными продуктами, которые отдают нуждающимся. В домах проходят поминальные обеды. Нередко на столе можно увидеть кутью, ведь это блюдо чествует умерших родственников. Кроме того, люди ходят на кладбище, убирают на могилах, приносят цветы, зажигают лампадки и молятся.
На родительские субботы также существует ряд запретов. В частности, лучше не заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя отказывать нуждающимся в помощи, плохо думать и говорить об умерших, устраивать гуляния, ссориться и злословить.