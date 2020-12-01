Британская певица Рита Ора нарушила локдаун, отпраздновав день рождения шумной вечеринкой. Она принесла извинения за то, что нарушила правила. Теперь звезда должна выплатить штраф.

Британской певице Рите Ори 28 ноября исполнилось 30 лет. По случаю этого она решила громко отпраздновать день рождения и устроить вечеринку, несмотря на локдаун, который внедрили в Великобритании. Об этом сообщило издание The Sun.

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Издание обнародовало и фотографии с вечеринки. Как оказалось, Рита Ора пригласила на день рождения моделей Кару и Поппи Делевинь и других друзей. Празднование состоялось в ресторане Casa Cruz в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Согласно правилам локдауна в Великобритании, все пабы и рестораны должны быть закрыты для посетителей, но могут обслуживать их только на вынос. Поэтому Рита Ора нарушила правила карантина. Локдаун должен завершиться 2 декабря.

Впрочем, артистка извинилась за такой поступок, опубликовав Instagram-Stories. Она отметила, что провела небольшую встречу с друзьями, чтобы отпраздновать ее 30-летие. Певица написала, что осознает большую ошибку и безответственность поступка.

Это было спонтанное решение, основанное на ошибочном мнении, что мы выходим из изоляции, и все будет в порядке,

- написала Рита Ора.

Эта история вызвала немалый резонанс в британском обществе. Представитель премьер-министра Джейми Дэвис выступил с заявлением: "...важно, чтобы все в обществе подавали пример ответственного поведения. Это касается как обычных людей, так и знаменитостей".

Певица самостоятельно захотела оплатить штраф в размере 13,5 тысяч долларов (около 386 тысяч гривен). Хотя по правилам, его должен заплатить владелец заведения, который разрешил организацию праздника или вечеринки.

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