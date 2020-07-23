Режиссер фильма "Земляне" отреагировал на инцидент в Луцке: Мы не побуждаем к террору
Захват автобуса с заложниками в Луцке вызвал немалый резонанс. Престижные американские таблоиды написали об инциденте, отметив, что среди требований террориста Максима Кривоша звучала лента "Земляне". Режиссер фильма Шон Монсон решил прокомментировать ситуацию.
Реакция Шона Монсона на события в Луцке
Как сообщает Variety, автор документального фильма "Земляне" Шон Монсон осудил действия террориста Максима Кривоша. Представитель Голливуда отметил, что его проект уже 15 лет вдохновляет людей к милосердию и уважительному отношению к другим существам. И хотя лента и содержит сцены жестокости, они отнюдь не стимулируют к террору, а наоборот – призывают к человечности.
Важно Фильм "Земляне" и луцкий террорист: почему требования Кривоша противоречат идее ленты
Мы не побуждаем людей к террору, демонстрируя жестокость,
– отметил Шон Монсон.
Фильм "Земляне" состоит из документальных кадров, снятых в зоомагазинах, приютах для животных, птицефермах, местах продажи и сбора меха и кожи, развлекательных заведениях, научных лабораториях. Авторы ленты показывают, насколько жестокими люди бывают к другим существам.
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"В "Землянах" не одобряют и не оправдывают проявления террора, ведь наш месседж – это сострадание ко всем живым существам. Смысл этого фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же, мы не используем террор, чтобы обратить внимание людей на террор. Мы искренне сочувствуем всем, кто пережил это испытание и их семьям, благодарны представителям власти, которые не допустили потери жизней. Надеюсь, мы сможем двигаться дальше без насилия в отношении других", – отметил Шон Монсон.
Свое заявление голливудский режиссер опубликовал после того, как влиятельные американские СМИ распространили информацию о вооруженном нападении в Луцке. Сейчас автор озвучки фильма "Земляне" Хоакин Феникс воздерживается от комментариев.
Что известно о захвате автобуса в Луцке
- Утром рейсовый автобус с 13 людьми захватил вооруженный человек. Произошло это в Луцке 21 июля. Максим Кривош, который называл себя Максим Плохой, был вооружен пистолетом и гранатами. Кроме того, мужчина заявил, что заложил взрывчатку в людном месте и детонирует устройство в случае штурма.
- Почти 12 часов террорист держал в плену людей, среди которых была беременная женщина и несовершеннолетний ребенок. Максим Кривош только после длительных переговоров позволил передать заложникам воду.
- Одним из требований террориста было привлечение прессы на место инцидента. В сети он также обнародовал свои требования, согласно которым политические и общественные деятели должны были себя признать "террористами в законе". В то же время Владимир Зеленский должен был призвать всех смотреть фильм "Земляне".
- Президент Украины выполнил требование террориста, после чего заложников отпустили, а сам Максим Кривош сдался правоохранителям. Впоследствии видео Владимира Зеленского исчезло, а на его месте появилось сообщение с благодарностью всем за спасение 13 жизней.
- Арсен Аваков заявил, что некоторые сообщники террориста уже арестованы. Максиму Кривошу выдвинули обвинения, которые могут угрожать ему пожизненным заключением.