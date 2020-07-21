21 июля в центре Луцке террорист захватил в заложники автобус с людьми. Максим Кривош объявил свои требования, среди которых вспомнил фильм "Земляне". Что известно о ленте – читайте в материале.

Захват автобуса в Луцке

Утром 21 июля вооруженный мужчина захватил автобус, в котором находятся около 20 человек. Террористом оказался Максим Кривош, который ранее имел две судимости и находился на психиатрическом учете. Мужчина более 5 часов держит в заложниках людей, заявляя, что транспорт заминирован. Кроме этого, террорист вооружен, что неоднократно доказывал выстрелами.

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На месте инцидента работают полиция, снайперы и глава МВД Арсен Аваков. Максим Кривош закрыл все окна автобуса шторами и уже заявил, что транспорт – не единственный заминированный объект. Чтобы террориста не убили во время штурма, он заложил взрывчатку в городе.

Максим Кривош в первые часы нападения озвучил свои требования к власти и отметил, что они просты и требуют обязательного выполнения. Так, террорист требует, чтобы:

руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали обращение в ютубе, заявив, что именно они – террористы в законе. К этому требованию он прикрепил список лиц, которые должны записать ролик. Среди них – Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук, Коломойский и другие.

Владимир Зеленский также должен присоединиться к этому. По требованию террориста, президент должен записать видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

О чем фильм "Земляне"

"Земляне" – это документальная лента, которая нарушает важные социальные темы. В частности, в фильме освещают проблемы эксплуатации животных для развлечений или научных экспериментов, или же убийство их для добычи одежды или пищи. Поэтому проект "Земляне" заставляет задуматься каждого зрителя о том, сколько боли человечество может приносить другим существам.

Фильм поделен на несколько частей – домашние животные, еда, одежда, развлечения и научные исследования. В основном видео авторы ленты получили благодаря скрытым камерам, установленным в зоомагазинах, приютах для животных, птицефермах, местах продажи и сбора меха и кожи, развлекательных заведениях, научных лабораториях.

Закадровый озвучкой занимался знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс. Мужчина давно выражает свою позицию относительно экологических проблем человечества, безразличного отношения к природе и жестокого обращения с животными.

Из всех фильмов, над которыми я работал, об этом говорят больше всего. Каждый, кто видел "Землян", рассказывает о нем еще троим,

– прокомментировал ленту Хоакин Феникс.

Еще острее он нарушил эти проблемы благодаря фильму "Джокер", что получил Оскар и другие престижные премии в 2019 и 2020 годах. Произнося речи, Хоакин Феникс неоднократно призывал людей задуматься над экологическими проблемами и изменить свой стиль жизни.

Постер к фильму "Земляне" с Хоакином Фениксом / Фото Vegan

Режиссером фильма "Земляне" выступил зоозащитник Шон Монсон. Присоединился к важному социальному проекту и музыкант Moby, который специально для фильма "Земляне" записал саундтреки. Документальная лента получила престижные награды в 2005 году и положительные отзывы как от зрителей, так и от экспертов.

Для тех, кто посмотрел "Земляне", мир уже никогда не будет таким, как раньше,

– заявил активист Том Риган.

Смотрите трейлер к фильму "Земляне": видео 18+

Почему фильм о защите животных оказался в списке требований террориста Максима Кривоша, неизвестно.