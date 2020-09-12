Сегодня, 12 сентября, состоялась торжественная церемония награждения премии имени Василия Стуса. В этом году ее лауреатом стал известный режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

Украинский кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев стал лауреатам премии имени Василия Стуса. Об этом сообщил Украинский ПЕН.

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Режиссер отметил, что когда узнал об истории жизни Василия Стуса, был поражен его отвагой и смелостью, а также любовью поэта к родине.

Я до сих пор не представляю, как ему удалось преодолеть свой страх перед молотом советской власти. Возможно, он нашел эти силы в себе, потому что верил в то, что делал и создавал, верил, что, несмотря на все, он не один в своей борьбе, что есть люди, которые его поддерживают, люди, которым не все равно,

– сказал Ахтем Сеитаблаев.

Он также признался, что многим из нас сегодня легче бороться за свое достоинство, жизнь, детей и землю и потому, что когда-то жил Василий Стус, дух которого парит среди нас до сих пор.

Награду Ахтему вручил декан Киево-Могилянской бизнес-школы Александр Саврук. Знаменитый режиссер получил диплом, денежное вознаграждение и статуэтку.



Ахтем Сеитаблаев на вручении / Фото pen.org.ua

Премия имени Василия Стуса: за что и кого награждают

Премия была основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции вместе с Евгением Сверстюком. Ее вручают ежегодно литераторам, режиссерам, музыкантам, деятелям "за вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции".

С 2016 года, награждением премии начали заниматься Украинский ПЭН, Киево-Могилянская бизнес-школа и издательство "Дух и Литера".