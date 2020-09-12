Сьогодні, 12 вересня, відбулась урочиста церемонія з нагородження премії імені Василя Стуса. Цього року її лауреатом став відомий режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

Український кінорежисер та актор Ахтем Сеітаблаєв став лауретом цьогорічної премії імені Василя Стуса. Про це повідомив Український ПЕН.

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Режисер зазначив, що коли дізнався про історію життя Василя Стуса, був вражений його відвагою та сміливістю, а також любов'ю поета до батьківщини.

Я й досі не уявляю, як йому вдалося перебороти свій страх перед молотом радянської влади. Можливо, він знайшов ці сили в собі, бо вірив у те, що робив і створював, вірив, що, попри все, він не сам у своїй боротьбі, що є люди, які його підтримують, люди, яким не все одно,

– сказав Ахтем Сеїтаблаєв.

Він також зізнався, що багатьом з нас сьогодні легше боротися за свою гідність, життя, дітей та землю й тому, що колись жив Василь Стус, дух якого ширяє серед нас досі.

Нагороду Ахтему вручив декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук. Знаменитий режисер отримав диплом, грошову винагороду та статуетку.



Ахтем Сеітаблаєв при врученні / Фото pen.org.ua

Премія імені Василя Стуса: за що та кого нагороджують

Премія була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції разом з Євгеном Сверстюком. Її вручають щороку літераторам, режисерам, музикантам, діячам "за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції".

Від 2016 року, нагородженням премії почали займатися Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво "Дух і Літера".